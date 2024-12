Com Mesquita e Alan Santos, Guarani anuncia os quatro primeiros reforços para 2025

O zagueiro Alan Santos, de 33 anos, é mais um que retorna ao estádio Brinco de Ouro após um ano. O experiente defensor, revelado pelo Santos, jogou o Paulistão e a Série C do Campeonato Brasileiro pelo São Bernardo na última temporada e atuou em clubes como Botafogo, Vitória, Tigres (Mex), Coritiba e Chapecoense, onde foi campeão da Série B em 2020.

O goleiro Gabriel Mesquita, de 26 anos, chega para reforçar a meta bugrina após atuar pelo Operário (PR), em 2024. Formado nas categorias de base do Athletico-PR, o jogador vestiu a camisa do Guarani entre 2020 e 2022 e ainda jogou por Cruzeiro e Água Santa antes de retornar ao clube bugrino.

A expectativa é que o Guarani anuncie mais reforços ainda nesta semana, até para o técnico Maurício de Souza ter o grupo em mãos antes do inicio do Campeonato Paulista. O objetivo do clube é fazer boa campanha para se garantir na Copa do Brasil de 2026.