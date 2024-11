O americano Taylor Fritz conseguiu um importante resultado nesta quinta-feira (14), em Turim, para manter vivo o objetivo de se garantir nas semifinais do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O atual número cinco do mundo precisou de duas horas e nove minutos para derrotar o australiano Alex de Minaur, nono do ranking, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/3. O revés decretou a eliminação do tenista australiano.