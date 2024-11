A volta do São Paulo aos treinos no CT da Barra Funda teve como característica principal o sorriso no rosto dos jogadores. Após os 3 a 0 na casa do Bahia que encaminharam vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o elenco retornou leve e sem esconder a satisfação nesta quinta-feira. E mais uma vez o uruguaio Michel Araújo esteve em campo em seu aprimoramento físico após grave lesão, para ficar à disposição de Luis Zubeldía.