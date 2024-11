Nas areias Notícia

RS conquista o tetra da Copa das Federações de Beach Tennis

Equipe do estado somou 246 pontos na classificação geral, seguida pelo Paraná com 242 e São Paulo com 236.

