Otero brilha, Santos supera o Vila Nova e seca o Ceará para festejar o acesso à elite

Após 11 meses de agonia, desde a derrota em casa para o Fortaleza que culminou no rebaixamento do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida alvinegra está muito próxima de, enfim, comemorar o retorno à elite. O triunfo da equipe da Baixada por 3 a 0 sobre o Vila Nova, na Vila Belmiro, neste sábado (2), na abertura da 35ª rodada da competição, possibilitou que o acesso seja confirmado neste domingo. Para isso, basta que o Ceará não vença o Avaí, às 18h30, no Castelão.