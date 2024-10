Depois de dois meses sem vencer como visitante, a vitória fora de casa veio em boa hora para o Novorizontino. No encerramento da 34ª rodada, o time de Novo Horizonte bateu o lanterna Guarani por 2 a 0 para retomar a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (29). O resultado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, deixa o Guarani praticamente rebaixado para a Série C de 2025.