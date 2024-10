No jogo entre o segundo melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro (51 gols) contra a pior defesa (54), o Santos derrotou o Ituano por 2 a 0, nesta segunda-feira, e se aproximou ainda mais do retorno à elite do futebol nacional. A partida foi realizada no estádio Novelli Júnior, pela 34ª rodada. Os gols foram marcados por Serginho e Guilherme.