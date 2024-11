Na estreia do técnico Fernando Seabra, o Red Bull Bragantino empilhou chances, principalmente no primeiro tempo, mas não saiu do empate sem gols com o Cuiabá na tarde deste sábado (2). Os dois goleiros tiveram participações importantes em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).