O ponto trazido na bagagem do Rio de Janeiro foi comemorado no Grêmio. O empate em 2 a 2 com o Fluminense na noite de sexta-feira (1º) no Maracanã não melhorou muito a situação do Tricolor na tabela, mas o mais importante é que não piorou. Além de segurar um adversário direto, a distância para o Z-4 também aumentou minimante antes do complemento dos demais jogos da 32ª rodada do Brasileirão.