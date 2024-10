Torcedores afetados pela enchente comemoram retorno do Gre-Nal a Porto Alegre: "É um recomeço"

Adelar Marques vai acordar cedo neste sábado (19) e rumar para as imediações do Beira-Rio. Torcedor colorado, ele é proprietário de um bar em frente ao estádio e sabe que em dias de Gre-Nal a clientela é maior e é preciso se preparar. Do outro lado da cidade, nos arredores da Arena, a gremista Maria Helena Gonçalves estará se aprontando para visitar a casa do rival. E para testemunhar um clássico especial, que marca o retorno da rivalidade ao Rio Grande do Sul.