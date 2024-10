Eles não se conhecem. Moram em cidades diferentes. Trabalham nos bastidores de clubes rivais. Ainda assim, comungaram de um mesmo sofrimento. Em maio viram suas paixões e suas primeira e segunda casas serem devastadas pela enxurrada de água que caiu do céu no Rio Grande do Sul. A vida ainda não voltou a ser como era antes daqueles dias de chuva. O Gre-Nal 443 será mais um tijolo colocado na reconstrução do antigo cotidiano.