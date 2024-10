Em sua primeira competição no Brasil em 2024, a skatista Rayssa Leal se classificou neste sábado para a final da STU Rio de Janeiro com a melhor nota de sua bateria. A atual campeã mundial e medalhista de bronze nos Jogos de Paris-2024 no skate street conseguiu 83,86 na melhor de suas 3 voltas na semifinal disputada na Praça Duo.