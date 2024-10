Skate Notícia

Com campeões mundiais e medalhistas olímpicos, STU Pro Tour Rio começa nesta sexta-feira

Os brasileiros Augusto Akio e Raicca Ventura, no park, Gui Khury, no vert, e Rayssa Leal, no street, são nomes confirmados na competição

17/10/2024 - 15h02min