O STU Pro Tour Rio de Janeiro voltará a ser realizado na Praça Duó, na Barra da Tijuca, entre os dias 14 a 20 de outubro. A competição terá quatro skatistas brasileiros que, em setembro, em Roma, na Itália, conquistaram o título mundial: Augusto Akio e Raicca Ventura, no Park, Gui Khury, no Vertical, e Rayssa Leal, no Street.