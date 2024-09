O Brasil conquistou a dobradinha no Mundial de Skate Park neste domingo (21) em Roma, com título de Augusto Akio e medalha de prata de Pedro Barros. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, Japinha conseguiu 93,53, seguido por Barros, com 90,72. O dinamarquês Viktor Solmunde completou o pódio com 90,58.