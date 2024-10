A edição 2024-2025 da Superliga feminina de vôlei começou com vitória do Praia Clube sobre o Mackenzie, na quarta-feira (16). Em Uberlândia, as duas equipes mineiras fizeram um jogo em que o atual vice-campeão mostrou superioridade sobre o campeão da última Superliga B e marcou 3 a 0, parciais de 25/22, 25/21 e 25/23, em confronto que teve 1h39min de duração.