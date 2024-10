A Juventus de Teutônia encerrou sua participação na Superliga C feminina de vôlei com vitória. Neste domingo (13), em Pato Branco (PR), sede do Grupo Sul, o time gaúcho derrotou o Martin Luther/Marechal Vôlei (PR) por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 23/25, 25/21 e 25/16 e finalizou a etapa em quinto lugar.