Em sua segunda partida na Superliga C feminina de vôlei, a Juventus de Teutônia perdeu para o Foz do Iguaçu (POR), por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/21 e 25/12, no jogo que abriu a segunda rodada do Grupo Sul, que está sendo disputado no Ginásio Dolívar Lavarda, em Pato Branco (PR).