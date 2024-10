O sonho da Juventus de Teutônia de chegar à Superliga B feminina de vôlei terminou nesta sexta-feira (11). Em sua terceira partida pela Superliga C, o time gaúcho perdeu para o Londrina (PR) por 3 a 0, parciais de 25/17, 25/17 e 25/20, em 1h11min de partida disputada no Ginásio Dolívar Lavarda, em Pato Branco (PR), sede do Grupo Sul.