O grande duelo do vôlei feminino brasileiro dos últimos anos teve mais um capítulo nesta sexta-feira (11). Na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus (AM), os mineiros Minas Tênis Clube, atual campeão da Superliga, e Praia Clube, vencedor da última Copa do Brasil, se enfrentaram na disputa do título da Supercopa Brasil, torneio que abre a temporada.