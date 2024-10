Faltando sete jogos para o final do Campeonato, o Botafogo segue isolado na liderança do Brasileirão, com 64 pontos. O Fogão venceu o Bragantino por 1 a 0, enquanto o Palmeiras e o Fortaleza se enfrentaram, empatando em 2 a 2, e se mantiveram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.