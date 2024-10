A boa fase do Inter parece longe de acabar no Brasileirão. Neste sábado (26), o Colorado alcançou o 11º jogo de invencibilidade (oito vitórias e três empates) no campeonato ao vencer o Atlético-MG, em Belo Horizonte, por 3 a 1. Com o resultado, a equipe gaúcha chegou aos 52 pontos, na quinta colocação, a dois pontos do Flamengo, primeiro time no G-4 — ainda pode perder a posição para o São Paulo, que joga na rodada.