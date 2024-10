O Inter está escalado para enfrentar o Atlético-MG. O jogo, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, ocorre às 19h deste sábado (26), na Arena do Galo, em Belo Horizonte. O técnico Roger Machado promove uma mudança no meio-campo: Thiago Maia volta à equipe após cumprir suspensão no Gre-Nal e entra no lugar de Bruno Henrique.