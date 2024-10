O Inter pretende manter o embalo no Brasileirão com apoio do seu torcedor. Após lotar o Beira-Rio no último Gre-Nal, a ideia é encher o estádio diante do Flamengo, na próxima quarta (30), às 19h. O check-in teve início às 10h de quinta (24) no mundocolorado.com.br.