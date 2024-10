O clássico Gre-Nal segue repercutindo no vestiário das Gurias Coloradas. Após a derrota por 2 a 0 para o Grêmio, o Inter optou por retirar a goleira Bárbara da lista de relacionadas para o próximo jogo. O time volta a campo no sábado (26), às 15h, contra o Elite. O duelo será no Bertholdo Christmann, em Ijuí.