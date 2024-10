Fora de casa Notícia

Grêmio vence Gre-Nal e se isola na liderança da segunda fase do Gauchão Feminino

Gurias Gremistas bateram as rivais por 2 a 0, com gols da aniversariante Dayana Rodriguez e de Rayssa Bahia. Coloradas conheceram a primeira derrota e permaneceram com quatro pontos, em terceiro, atrás do Juventude

20/10/2024 - 16h58min Atualizada em 20/10/2024 - 17h12min