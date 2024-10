As gurias do Juventude seguem invictas e com uma grande campanha no Gauchão 2024. Na tarde ensolarada deste domingo (20), em Caxias do Sul, golearam o Futebol com Vida por 7 a 0, no campo do Sesi. Os gols foram de Thawanne (dois), Tayane, Becker (contra), Juliana, Bell Silva e Kelly.