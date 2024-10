Em um jogo marcado por dois tempos distintos, o Inter venceu o Atlético-MG por 3 a 1, neste sábado (26), e manteve a sequência invicta no Brasileirão. Depois de abrir 2 a 0 no placar, e sofrer um gol ainda antes do intervalo, o Colorado teve de superar um gramado totalmente encharcado para garantir os três pontos na segunda etapa.