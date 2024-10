O último clássico da brilhante carreira do espanhol Rafael Nadal deve ser diante do sérvio Novak Djokovic, pela disputa do terceiro lugar do Six Kings Slam, torneio de exibição que acontece em Riad, na Arábia Saudita. O encontro mais celebrado e intenso dos últimos anos nas quadras ganhou nova edição após uma quinta-feira de derrotas.