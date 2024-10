A brasileira Bia Haddad Maia estreou com vitória no WTA 500 de Ningbo, na China. Na madrugada desta quinta-feira (17), ela derrotou a britânica Katie Boulter, 35ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 7/5, em 2h26min de partida e garantiu uma vaga nas quartas de final.