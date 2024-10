Com a presença de jogadores do Top 10 mundial, a 38ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre — Copa Yone Borba Dias, irá ser disputada na Associação Leopoldina Juvenil entre os dias 4 e 9 de novembro nas categorias de 30 até acima dos 85 anos, contando pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. O evento é o mais tradicional dos torneios Masters do país e da categoria MT 700, um dos maiores do mundo.