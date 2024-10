Corinthians treina jogadas aéreas e pênaltis no CT do River Plate para 'decisão' com o Racing

O técnico Ramón Díaz sabe que a tarefa do Corinthians em visita ao Racing, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, será bastante complicada. Depois de apenas empatar na Neo Química Arena, por 2 a 2, a equipe visita um time com 100% de aproveitamento em casa e média de 3,8 gols por partida - foram 19 em cinco vitórias. Para frear os argentinos na semifinal, o treinador aposta na força defensiva e ensaiou muitos pênaltis na atividade no CT do River Plate.