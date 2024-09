Uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, a Espanha pode encontrar resistência de torcedores ou atletas quando o assunto é justamente receber a competição mundial de seleções. O tema foi levantado por Vinicius Jr, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que desabafou sobre o cenário preocupante que as ofensas racistas ocupam no país.