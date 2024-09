Os jogadores da Seleção Brasileira começaram a se apresentar ao técnico Dorival Júnior, em Curitiba, desde a noite de domingo (1), para os dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Equador, sexta-feira, no Couto Pereira, e do Paraguai, no dia 10, em Assunção. Novidade da convocação e primeiro a chegar, Estêvão não escondeu a emoção pela estreia com o manto nacional.