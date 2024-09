O Vila Nova perdeu uma grande chance de retornar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (28). Dentro de casa, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o time goiano cedeu o empate ao Botafogo (SP), por 1 a 1, numa falha do goleiro Dênis Júnior, em duelo válido pela 29ª rodada da competição.