Invicto há sete jogos, com evolução no desempenho e buscando uma vaga na Libertadores. É desta forma que o Inter chega para enfrentar o Vitória, no Beira-Rio, neste domingo (29), às 18h30min. O adversário, que briga contra o rebaixamento, deve complicar o jogo, segundo expectativa colorada. Para conquistar os três pontos, Roger Machado prepara alternativas nos treinamentos para superar os baianos.