Dos cenários que Roger anunciou como ideais para usar juntos Borré e Valencia, o jogo do final de semana tem potencial para ver. O técnico citou como exemplo de possibilidade um duelo em casa, contra uma equipe fechada e com necessidade de buscar resultado. Não está longe do que se prevê para as 18h30min deste domingo, no Beira-Rio, quando o Inter recebe o Vitória pela 28ª rodada do Brasileirão.