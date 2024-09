A seleção do Uruguai anunciou nas redes sociais que Luis Suárez, ex-jogador do Grêmio, irá conceder uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (2) no Estádio Centenário, em Montevidéu. O post "Suárez tem algo a dizer" aumentou os rumores de que o centroavante deve encerrar sua carreira pela Celeste nesta data Fifa.