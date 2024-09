Se Dorival Júnior colocar em prática a experiência testada no treino do dia anterior, a Seleção Brasileira terá Luiz Henrique como titular diante do Equador, nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira. A informação divulgada pelo ge.globo dá conta de que o atacante do Botafogo foi observado no lugar de Endrick na última atividade, realizada com portões fechados no CT do Athletico-PR.