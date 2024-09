O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (6), às 22h, para encarar o Equador, em Curitiba, na retomada das Eliminatórias. Será a primeira partida na caminhada para a Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Dorival Júnior. O Desenho Tático de Zero Hora projeta as alternativas que o treinador tem para montar a equipe após a campanha decepcionante na última Copa América.