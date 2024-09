Em sua terceira convocação na Seleção, Dorival chamou 23 jogadores para a sua estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os compromissos são contra Equador, na sexta-feira (6), em Curitiba, e Paraguai, na terça (10), em Assunção. Poucas coisas mudaram em relação às outras duas convocações do treinador: o lateral William, o meia Lucas Moura e os atacantes Estêvão, Luiz Henrique e Pedro são as únicas novidades — Lucas e William entraram nos lugares de Savinho e Yan Couto, respectivamente, cortados por lesão.