Falta de títulos, desorganização e êxodo dos jogadores: os motivos da desconexão entre torcida e Seleção Brasileira

Talvez nem todos saibam, mas às 22h desta sexta-feira (6) a seleção mais vencedora do futebol vai estar em campo. A maior grife da modalidade joga uma partida de Copa do Mundo, ainda que em Eliminatórias. E ainda assim, será difícil que alguém tenha deixado de lado algum programa pessoal nesta noite para acompanhar Brasil x Equador, que se enfrentam em Curitiba. Em mais de 100 anos de história, estamos vivendo, atualmente, o momento de maior desconexão da equipe com o país. E de maior descrédito fora daqui.