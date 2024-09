No primeiro jogo sem Rodri, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, o Manchester City sofreu para ajustar o seu meio de campo e acabou cedendo o empate ao Newcastle por 1 a 1, neste sábado (28), no St. James Park, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Este é o segundo tropeço consecutivo do time de Pep Guardiola, que vinha de um 2 a 2 frente ao Arsenal.