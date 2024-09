Sorridente e plenamente satisfeito pela realização do sonho de chegar à seleção brasileira, Luiz Henrique deu sua primeira entrevista coletiva na equipe nacional nesta quarta-feira. E o assunto principal foi a possível briga com Estêvão, do Palmeiras, contra o qual batalhou nas oitavas da Libertadores, brigam pelo título no Brasileirão e por vaga no setor direito da equipe de Dorival Júnior. Ele garante que não há rivalidade.