Flamengo esbarra no paredão defensivo do Peñarol, empata e cai nas quartas da Libertadores

A promessa feita por Tite de gols no Uruguai não se confirmou e o Flamengo está eliminado da Copa Libertadores. Depois de perder por 1 a 0 no Maracanã, há uma semana, o time carioca necessitava de vitória na casa do Peñarol, o que não aconteceu nesta quinta-feira (26). Os brasileiros até se postaram bem e criaram oportunidades no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, mas esbarravam na enorme parede defensiva e lamentaram a falta de sorte e pontaria no empate por 0 a 0 que custou a vaga nas semifinais.