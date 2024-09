A retomada de Diego Aguirre na carreira e sua história de amor com o Peñarol

Há técnicos que parecem nascidos para comandar um time. Renato é o caso no Grêmio, Gallardo, no River. No Peñarol, esse cara é Diego Aguirre. Ele fez o gol do último título da Libertadores, em 1987, no último minuto da prorrogação do jogo extra. Em 2011, La Fiera, como é conhecido no Uruguai, voltou como técnico e levou o Peñarol à final, perdida para o Santos de Neymar e Ganso.