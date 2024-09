Com Simone Biles na torcida, Pegula vence Swiatek e garante vaga na semifinal do US Open

A festa americana no US Open teve mais um capítulo nesta noite de quarta-feira (4) em Nova York. Um dia após as classificações de Frances Tiafoe e Taylor Fritz, para as semifinais masculinas, e de Emma Navarro, para a semifinal feminina, foi a vez de Jessica Pegula garantir um lugar entre as quatro melhores do torneio. Com parciais de 6/2 e 6/4, ela derrotou a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, e pela primeira vez na carreira se classificou para esta fase em um Grand Slam.