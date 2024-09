Sob o calor de 36 graus, Amazonas e Ceará empataram por 1 a 1, neste domingo, na Arena da Amazônia, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa foi melhor no primeiro tempo e marcou com Erick Varão, de cabeça, mas no segundo tempo o Ceará foi melhor, soube se aproveitar da expulsão de Miranda, e chegou ao empate na parte final com Jorge Recalde.