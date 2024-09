Chapecoense e Botafogo-SP empataram pelo placar de 1 a 1, neste sábado, na Arena Condá pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa abriu o placar ainda na etapa inicial, com Rafael Carvalheira, mas viu João Paulo marcar contra no segundo tempo e decretar o resultado de igualdade no final do jogo.