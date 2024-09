O Novorizontino reassumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 0 o Vila Nova, neste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 24.ª rodada. O time paulista se isolou na ponta com 43 pontos, três à frente do Santos (40) que tinha dormido no topo após o empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Belmiro.